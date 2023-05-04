لجنة في «الوطني» تناقش مشروع قانون دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي والذي عقد أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، والدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر الاجتماع الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتم في الاجتماع مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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