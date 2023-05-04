سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «عقول تتشكل»، من 3 حتى 14 مايو الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة»، وشهد سموه انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع المهرجان.

وتفصيلاً، كان في استقبال سموه، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

زيارة الأجنحة

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المهرجان الذي يضم 141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 فعالية يشارك فيها 457 ضيفاً من 66 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

وتفضل سموه بزيارة أجنحة وزارة التربية والتعليم وبيت الحكمة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مستمعاً إلى شرح حول برنامج المهرجان والجهات المشاركة فيه وما يوفره للأطفال واليافعين وعائلاتهم من معارض ومنصات تعليمية وإبداعية متنوعة.

كما عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصات جمعية الإمارات للناشرين، ودائرة الثقافة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالإضافة إلى مؤسسة كلمات وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلعاً على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة للأطفال واليافعين من فعاليات وأنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم وسلوكياتهم التعليمية.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته جناح هيئة الشارقة للكتاب عند ركن الكتب المصورة «كومكس»، الذي يقدم 323 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً جوالاً، بمشاركة 15 مبدعاً من 4 دول، وتجوّل سموه في «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» الذي يقام بمشاركة مئات الرسامين العالميين.

رسوم متحركة

كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتزامن مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، على مدار 3 أيام من 3 مايو حتى 5 مايو الحالي، في مركز إكسبو الشارقة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على أجندة فعاليات المؤتمر، الذي يضم مجموعة من الورش العملية، والجلسات النقاشية، والحوارية، مستمعاً سموه إلى أبرز ما يحتويه المؤتمر، الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة، وما سيقدم من أوراق عمل متخصصة، حول أبرز التقنيات المعاصرة والمستقبلية في عالم صناعة الرسوم المتحركة.

تجهيزات نوعية

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة، في قاعة منصات المؤتمر، حيث تعرّف سموه على ما تضمه من معارف وتجهيزات نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام هواة ومحترفي رسوم الكتب المصورة، وصناع الأفلام، ومبدعي الأعمال الفنية الرقمية، وقراء «المانجا»، للقاء رواد ومحترفي هذه الصناعة في العالم.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال حفل الافتتاح، عرضاً موسيقياً قدمته فرقة أوركسترا فلورنسا بوب، عزفت فيه عدداً من أشهر الأعمال الموسيقية العالمية التي ارتبطت بالرسوم المتحركة، وقدمت الفرقة ذات الصيت العالمي في هذا المجال مجموعة من أعمال استوديوهات غيبلي الأسطوري، ووالت ديزني، حيث اشتهرت الفرقة بتنظيم حفلات عروض موسيقية تلهم الجمهور حول العالم.

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