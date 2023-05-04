«تاكسي دبي» تبدأ ضم 58 مدرسة إلى تطبيقها (DTC School Bus)

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عن البدء بضم 58 مدرسة حكومية، وإضافة ما يزيد على 20,000 طالب، إلى تطبيقها الرقمي الخاص بحافلات النقل المدرسي (DTC School Bus) وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة لقطاع المدارس الحكومية على مستوى الإمارة إذ تقدم الحافلات المدرسية التابعة لمؤسسة تاكسي دبي خدمات النقل لنحو 800 مسار.

وقال عبدالله إبراهيم المير مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي: «إن خدمات تطبيق حافلات النقل المدرسي تشمل تسجيل الطلاب في المدرسة إضافة إلى تسجيل أولياء الأمور عبر التطبيق لمتابعة مسار الحافلات من وإلى المدرسة، كما يعمل التطبيق على إرسال إشعارات آنية لأولياء الأمور عند وصول الطلاب إلى المدرسة أو المنزل، إلى جانب الإشعارات الخاصة في حال حصول ازدحام مروري غير متوقع، كما يتيح التطبيق الفرصة لتوفير الوقت عبر الإبلاغ من قبل أولياء الأمور عن غياب أحد الطلبة، فيبلغ سائق الحافلة لمواصلة مسار الحافلة بالشكل الأنسب في حال أي تغييرات قد تؤثر في رحلة الحافلة».

وأضاف: «إن المؤسسة تواكب أحدث الأنظمة التقنية المتطورة في حافلات النقل المدرسي، وذلك عبر تزويدها أنظمة المراقبة لضمان خلو الحافلة من الطلاب، والتتبع الإلكتروني للحافلات والطلبة باستخدام الأجهزة الداخلية في الحافلات، وذلك حرصاً على مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً».

معايير

ويتيح التطبيق لسائق الحافلة متابعة التفصيلات الفنية والتقنية للحافلة، من ناحية عدد الكيلومترات التي تقطعها وإمكان الاتصال بمركز التحكم، وإرسال إشعارات في حال حصول ازدحام مروري أو تعطل في الحافلة ومواعيد الدخول والخروج للطلبة من الحافلة.

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