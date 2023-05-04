«غرس الفجيرة» يقدم 700 مشروع للأسر المنتجة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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قدم مركز غرس للأسر المنتجة التابع لجمعية الفجيرة الخيرية أكثر من 700 مشروع للأسر في الفترة الماضية، محققاً نجاحات متتالية في مسيرة نموه، حيث تنوعت تلك المشاريع بين أشغال يدوية وخياطة وفنون وإنتاج زراعي وطبخ وعطور وبخور، إلى جانب مشروع التاكسي النسائي، حيث وفرت الجمعية 49 سيارة أجرة للسيدات بالفجيرة، لتكون الجمعية من أوائل المؤسسات الخيرية في تنفيذ هذا المشروع المميز.

وانطلق المركز برؤية ومرحلة جديدة، أساسها التطور والتميز، ليستكمل من خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات في مجال تنمية وتأهيل الأسر المواطنة المنتجة، ليواصل تحقيق أهدافه بخطى ثابتة، وفق منظومة عمل متجددة، تحت شعار «تأهيل تمكين استدامة»، في ظل رؤية تهدف إلى نشر وتفعيل ثقافة الإنتاج المنزلي، من خلال دعم وتمكين الأسرة بالبرامج الإنتاجية لخلق استدامة واكتفاء ذاتي، ورسالة تعنى بتنمية المستوى المعيشي للأسر، ودعم استقرارها، وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها، لتصبح شريكاً أساسياً في التنمية.

وأكد يوسف المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية، أنه بناء علي توجيهات ومتابعة معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية، يحتضن مركز غرس المشاريع المنزلية، سعياً إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة، وتنويع مصادر دخلها، من خلال دعم مشاريعها بالدورات ومتابعتها وتطويرها، والتسهيل على أصحاب المشاريع بالتنسيق مع المؤسسات التي تدعم أصحاب المشاريع المنزلية، والمبتدئين في المشاريع الصغيرة، والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وأصحاب الهمم.

وأكد حرص مركز غرس بدعم الأسر المنتجة، وتقديم الخبرة لهم للارتقاء بمنتجاتهم المختلفة، وذلك بتوفير التدريب اللازم وورش العمل من أجل صقل مهاراتهم، ليصل إجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذة خلال 4 سنوات الماضية إلى أكثر من 331 دورة، استفاد منها 7 آلاف مشارك، وساهمت تلك الدورات في رفع مستوى وعي الأسر بمتطلبات السوق، ورسخت لديهم ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس، وحققت لهم مصادر دخل بديلة منحتهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أصحاب الهمم

وأكد المرشودي أن تجربة الجمعية في مجال تأهيل أصحاب الهمم، تجربة تتميز بالتمكين الأسري الشامل، تعكس أهمية استثمار وتوجيه طاقات أصحاب الهمم على النحو الأمثل، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتحويلهم إلى عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع، بما يضمن مساهمتهم الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، موضحاً أنهم حققوا إنجازات مهمة من خلال مشاركاتهم الفاعلة، أبرزها عمل 500 قطعة زي مدرسي، وإنجاز 800 وشاح في فعالية يوم العلم واليوم الوطني، إلى جانب إنجاز 100 برواز تذكاري لأحد فنادق الفجيرة، وإعداد 63 ألف وجبة لكسر الصيام خلال رمضان.

دولاب الخير

وأشار المرشودي إلى إطلاق مبادرة «دولاب الخير»، وهو مشروع خيري، الهدف منه جمع الملابس، وإعادة عرضها في معرض مخصص في مركز غرس بعد تنظيفها وفرزها، لتكون متوفرة للأسر المحتاجة والمتعففة.

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