%100 من مرافق «طرق دبي» مجهزة بـ«الشمسية»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن 100 % من مرافقها ستكون مجهزة بالألواح الشمسية في نهاية أغسطس 2023.

وأشار عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أنه يجري العمل حالياً على تثبيت الألواح الشمسية على 22 مبنى مدرجاً في مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية في مباني ومرافق الهيئة، بنسبة إنجاز تبلغ 84 %.

ولفت الجناحي إلى أن الهيئة تنجز هذا المشروع بالشراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون «كربون دبي»، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دبي، ودعماً لمبادرة «شمس دبي»، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة.

مواقع

ونوه بأن هناك مواقع تم تثبيت الألواح الشمسية عليها وتشغيلها، من بينها محطة إيواء الحافلات في كل من القوز، والروية، والخوانيج، والقصيص، ومحطة إيواء الحافلات ومبنى سكن السائقين في جبل علي، ومواقف سيارات السبخة، ومواقف سيارات نايف ديرة، وورشة تاكسي دبي - المحيصنة، في حين أن هناك مواقع تم تثبيت الألواح الشمسية عليها ويجري العمل على اختبارها، ومن ثم تشغيلها، وهي مواقف السيارات في الجافلية ومنطقة الغبيبة، ومحطة إيواء الحافلات ومبنى سكن السائقين - العوير، ومواقف سيارات الرقة، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى.

إنتاج

وتوقع الجناحي أن يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 21 ميغاواط شهرياً، وبالتالي توفير ما يعادل 50 % من قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة للمباني المدرجة ضمن المشروع، وتقليل ما يعادل 270 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، مدتها 20 عاماً، لتزويد المباني بالطاقة النظيفة، بما يتوافق مع سياسات مبادرة «شمس دبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز