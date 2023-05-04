الإمارات تشارك في اجتماع عربي للأرصاد الجوية

المصدر: القاهرة - وام

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شارك وفد المركز الوطني للأرصاد برئاسة الدكتور عبدالله المندوس المدير العام للمركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية في أعمال الاجتماع السنوي الـ37 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع الذي ضم رؤساء ومندوبي مراكز الأرصاد الجوية العربية وعدداً من الخبراء والمختصين بهذا المجال العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وخدمات الأرصاد الجوية في الدول العربية ومنها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية.

وناقش الاجتماع أهمية التنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المقرر في نهاية شهر مايو إذ رشحت دولة الإمارات الدكتور عبدالله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 وحتى 2027، وعلى هامش الاجتماع عقد المندوس سلسلة لقاءات عربية.

وقال المندوس: تأتي مشاركتنا في الاجتماع في إطار اهتمام الدولة بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية ودعم الجهود المبذولة على مستوى الوطن العربي.

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