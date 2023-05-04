عمار النعيمي يوجّه بتكثيف الاهتمام بالموروث الثقافي

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023، التي عقدت في منزل الشاعر الراحل راشد الخضر الذي افتتحه سموه صباح أمس.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الجلسة، بضرورة تكثيف الاهتمام بالموروث الثقافي والتراثي الزاخر في الإمارة ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال تدشين المشاريع الفنية والثقافية، وتعزيز أصالة عجمان المتفرّدة وحفظ إِرثها الشعري الخصب.

واطلع سموه ضمن أعمال الجلسة على مجموعة من الإحاطات من أبرزها تقديم إمارة عجمان طلب المشاركة في جائزة عاصمة البيئة العربية في الدورة 2023 - 2024 التي تقدمها جامعة الدول العربية بهدف الاهتمام بالاستدامة وبناء الشراكات في حماية البيئة، حيث ستدعم المشاركة تحسين أداء الإمارة البيئي والنهوض بمبادرات الاستدامة البيئية ضمن رؤيتها 2030.

كما اطلّع أعضاء المجلس على إحاطة بشأن عضوية اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC والتي تعد إحدى مبادرات منظمة اليونسكو التي ترتكز على مبدأ تبادل الأفكار والحلول بين المدن، وتحقيق الهدف المتمثل في ضمان التعليم الجيد بصفة عادلة ودون إقصاء من خلال توفير إمكانيات للتعلم مدى الحياة.

مستوى المعرفة

وسيتيح انضمام إمارة عجمان إلى شبكة مدن التعلم GNLC فرصة تبادل الخبرات والتعاون مع مدن أخرى على مستوى العالم لتحسين جودة التعليم والتدريب، وستدعم المبادرة تطلعات الإمارة 2030 في تحقيق رفع مستوى المعرفة والثقافة في المجتمع، بالإضافة إلى استقطاب الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتعلقة بالتعليم ونشر المعرفة.

وفي هذا الإطار وجه سموه بتشكيل فريق عمل مكون من المؤسسات التابعة للمجلس التنفيذي للمشاركة في عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC.

واستعرضت الجلسة توصيات ونتائج الاجتماعات التشاورية الداخلية بشأن بعض المسائل الحكومية المشتركة، وفي هذا الإطار أقر المجلس التوصية المتعلقة بحوكمة الاتفاقيات المالية ذات القيمة العالية بالأخذ بأفضل الممارسات المطبقة لنماذج العقود من خلال توحيد النماذج وتبسيط الإجراءات الحكومية.

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