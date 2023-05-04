محمد الشرقي يلتقي منتسبي مجلس الفرسان ولجنة منتدى الفجيرة الرمضاني

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عدداً من الطلبة المتميزين المنتسبين لمجلس الفرسان التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وهنّأ سموه الطلبة الفائزين بجوائز محلية ودولية، كما استمع سموه منهم إلى شرح عن تجاربهم في المسابقات، وطبيعة مشاركاتهم فيها داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سموه، بدور جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في إنشاء مبادرة مجلس الفرسان، وتشجيع الطلبة والأطفال على الانتساب له، دعماً لمواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالمبادرات الموجّهة لفئة الأطفال والناشئة، بما يسهم في تمكينهم مستقبلاً في بناء الوطن، ومواصلة مسيرته التنموية الشاملة. وأعرب أعضاء مجلس الفرسان عن الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة عن سعادتهم بالاستقبال، ودعم سموه الدائم وتشجيعه لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

استضافة

أيضاً استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني 1444هـ.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى أهداف النسخة الثامنة التي نظمتها مؤسسة غبشة خلال الشهر الفضيل، باستضافة مجموعة من المجالس النقاشية التي أقيمت في عدد من مناطق الإمارة تحت شعار «الاستدامة.. اليوم للغد». وأشاد سموه بأهداف المنتدى ونتائجه الإيجابية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات والأنشطة الرامية إلى نشر وتعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع الوعي عبر طرح المواضيع ذات الصلة، وتوجيهات سموه بمواءمة أهدافها مع توجهات الدولة، وخططها في مجال العمل المجتمعي.

وعبّر أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بدعم المبادرات المجتمعية البنّاءة، التي تسهم في ترسيخ أثر إيجابي في الفرد والمجتمع.

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