مجلس زراعة الخلايا الجذعية يعقد أول اجتماعاته

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد مجلس زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم أولى جلساته برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة التنفيذية لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومشاركة ممثلين عن دائرة الصحة في أبوظبي ونخبة من أطباء وخبراء الأورام من منشآت صحية حكومية وخاصة في الإمارة وخارجها.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان دائرة الصحة عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التابع لشركة «بيورهيلث» مركز تميز لزراعة نخاع العظم في أبوظبي.

وشهد الاجتماع مناقشة وتقديم توصيات في شأن أفضل الممارسات السريرية بناءً على الأدلة العلمية في زراعة نخاع العظم لضمان تحقيق أعلى معايير التميز للمرضى في أبوظبي وتسهيل وصولهم لخدمات زراعة نخاع العظم ذات الجودة العالية متى ما احتاجوا إليها.

وتم التطرق إلى أحدث التطورات في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم والحث على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة لدعم المنشآت الصحية وإجراء التجارب السريرية والحصول على الاعتمادات الدولية.

ويتكون مجلس زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من 18 عضواً وأبرزهم من مدينة الشيخ شخبوط الطبية وكليفلاند كلينك أبوظبي و«في بي إس للرعاية الصحية» إضافة إلى أعضاء استشاريين من خارج الدولة ممن لهم خبرات عالمية واسعة في هذا المجال كهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ومدرسة طب هارفرد ومستشفى بوسطن للأطفال.

وبصفته مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم يقدم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مجموعة متكاملة ومتخصصة من الخدمات السريرية الجراحية وغير الجراحية بجودة رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم والتي تتضمن زرع الخلايا الجذعية الذاتية.

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