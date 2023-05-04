إطلاق برنامج الاستجابة لحوادث المواد الخطرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أعمال البرنامج العلمي التدريبي الثاني للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة، في مركز التدريب والتطوير بالشارقة التابع للمؤسسة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومستشفى الظنة، الذين يعتبرون شركاء استراتيجيين في بناء وتمكين الاستجابة لحوادث المواد الخطرة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الدورة تأتي ضمن مشروع رفع الجاهزية للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة في مستشفيات المؤسسة، والمتمثلة في مستشفى القاسمي، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، وأن المؤسسة تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف التي لا تقتصر فوائدها على منشآتها، بل تمتد إلى عموم الدولة، بما يعزز الدور الوطني المساند للمؤسسة في الخطط الوطنية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء والجاهزية ومحاكاة الأزمات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والكيميائية والإشعاعية النووية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الأدوات الوقائية وتفعيل سرعة الاستجابة.

محاور رئيسية

وتتضمن الدورة التدريبية عدداً من المحاور الرئيسية تستعرض من خلالها أمثلة على مخاطر وحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى «تأثير الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة على مرافق الرعاية الصحية»، و«استعراض أنواع أجهزة الرصد والمسح الإشعاعي ومعدات الوقاية الشخصية».

اشتملت أجندة اليوم الأول على استعراض لمحور «خطة الاستجابة للحوادث الكبرى وخطة الاستجابة للأحداث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة».

الدعم النفسي

ويتم من خلاص البرنامج العلمي التدريبي في اليوم الثاني استعراض عدة محاور رئيسية تتضمن محور «الحزمة المشبوهة والتهديدات الهاتفية»، و«جولة ميدانية على وحدة التطهير المتنقلة التابعة لمستشفى الظنة MDU، بالإضافة إلى محور «توضيح التطهير السريري»، قبل أن يختتم أعماله باستعراض لأبرز مجالات الدعم النفسي في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة.

ويتناول اليوم الثالث من الدورة محور «التعرف المبكر على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة»، بالإضافة إلى «وكلاء الاهتمام (كيميائي)»، و«فرز المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتطهير السريري (كيميائي)»، و«معدات الوقاية الشخصية وأجهزة الكشف»، و«الموارد المرجعية والإخطار والتنبيه الإلزامي»، و«التعرف المبكر على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات»، و«المصادر المرجعية والإخطار والتنبيه الإلزامي».

وتختتم أعمال اليومين الرابع والخامس من الدورة بمحور «الاعتراف المبكر والعوامل والأمراض المثيرة للقلق (الإصدار المتعمد الواجب الإخطار عنه) (البيولوجية)»، و«فرز المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والبيولوجية والتطهير السريري (بيولوجي)»، ووغيرها من العناوين.

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