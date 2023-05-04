دبي تستضيف مؤتمر العناية الحرجة 12 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة والمؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة، وذلك تحت رعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي» من 12 إلى 14 مايو الجاري.

ويسلط الحدث الذي تشارك فيه 33 جمعية من 42 دولة وأكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي وأحدث الأدوية بجانب آخر ما توصل إليه علم العناية الحرجة.

تبادل الخبرات

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري ورئيس المؤتمر، إن الحدث يهدف إلى جمع نخبة الأطباء والمتخصصين والباحثين ذوي الخبرة في مجال طب العناية المركزة والحرجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات المتطورة ومواكبة الابتكارات والأبحاث المعمول بها عالمياً.

وأفاد بأن فعاليات المؤتمر تشمل 244 متحدثاً منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثاً إقليمياً إضافة إلى 80 متحدثاً من داخل الدولة، لافتاً إلى أن عدد المحاضرات التي سيتم استعراضها طيلة الأيام الثلاثة يصل إلى 255 محاضرة في 56 جلسة عمل إضافة إلى 4 ورش عمل و4 دورات تدريبية، لافتاً إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع عدد من الجهات العالمية التي ستعود بالفائدة على كل الأطراف.

وأضاف أن المؤتمر يحظى بدعم ومشاركة المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة «WFCCN» ومؤتمر جمعية التمريض الإماراتية الخامس «ENA» ومؤتمر الشبكة العالمية لطب الطوارئ الخامس «GNEM» والاجتماع الإقليمي الرابع للعناية العصبية الحرجة لجمعية العناية العصبية الحرجة – فصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «NCC/‏ENLS».

تعليم مستمر

من جانبه قال عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، إن الجائزة تسير على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في دعم التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات الطبية الجادة، خصوصاً تلك التي تعود بالفائدة على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة العربية بشكل عام.

وأكد أهمية المؤتمر، خصوصاً أن الأوراق العلمية التي سيناقشها تعد خلاصة الخبرات والأبحاث التي توصل لها أطباء العناية الحرجة والحوادث لمشاركتها مع الحضور وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا إليها منذ تفشي الجائحة.

وشدد على أن الجائزة ستواصل العمل على تحقيق الأهداف والتطلعات التي وضعها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، منذ إطلاقها عام 1999 وستستمر في دعم المؤتمرات الطبية وعملية التعليم الطبي التي تعتبر أساسية لإكساب الأطباء والمتخصصين الخبرات العلمية والعملية وتطوير وتعزيز مستوياتهم وخبراتهم لخدمة المرضى.

ويشارك في الحدث 32 شركة عالمية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي لعرض أحدث الأجهزة والمنتجات في مجال طب العناية الحرجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز