حملة للتوعية والكشف المبكر عن أمراض العمال

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة واسعة للكشف المبكر عن الأمراض تستهدف 900 عامل في أكثر من 100 شركة متميزة فازت بالجائزة في دورتها الماضية.

وتتضمن المبادرة التي ستستمر حتى 17 مايو الجاري بمقر اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ثلاث مراحل مختلفة الاختصاصات.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس الجائزة: تأتي هذه المبادرة ضمن خطتنا لنشر التوعية الصحية لدى العمال واعتماد الكشف المبكر أسلوب حياة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وأشاد بدعم هيئة الصحة في دبي وتقديمها الدعم الطبي والفني لإنجاز المبادرة على أكمل وجه من خلال توفير مجموعة من أطبائها وممرضيها للقيام بإجراء الفحوصات الطبية ، مشيراً إلى أهمية نتائج الفحوصات التي ستشكل مؤشراً يتيح للعمال التعرف على حالتهم الصحية، واتخاذ الإجراءات والفحوصات والعلاجات المناسبة عند اكتشاف أية أعراض أو فرص للإصابة بأمراض مثل الضغط والسكري والكولسترول وضعف النظر .

الوقاية

وأكد الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة بين الفئات العمالية، ورفع الوعي بعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من هذه الأمراض والحد من مخاطرها، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق أمنه الصحي.

وانطلقت أمس فعاليات المرحلة الأولى التي تشمل 300 عامل، حيث يقوم الفريق الطبي التابع لهيئة الصحة بدبي بإجراء الفحوصات الأولية على العمال فيما يتعلق بأمراض السكري والضغط والكولسترول بالإضافة إلى فحوصات العيون وصحة الفم والأسنان، في حين تنطلق فعاليات المرحلة الثانية 11 مايو الجاري والثالثة يوم 17 مايو.

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