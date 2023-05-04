عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية للعمال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشن أطباء الإمارات عيادات متنقلة للعمال تزامناً مع يوم العمال العالمي تحت شعار «لا تشلون هم»، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية في المناطق العمالية بمختلف إمارات الدولة.

ويشرف على عيادات الإمارات المتنقلة أطباء إماراتيون من منتسبي فريق الإمارات الطبي الاحتياطي في بادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وعيادة صحة المجتمع المتنقلة وبالتنسيق مع منصة متطوعي الإمارات.

وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات رئيس برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للعمال.

برنامج شامل

وقال الشامري: إن المبادرة ومنذ انطلاقها حرصت على تبني مبادرات مبتكرة لإيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية أو اجتماعية أو اقتصادية من خلال تبنيها برنامج شامل للرعاية العمالية التطوعية يتضمن برامج علاجية ووقائية تدريبية لفئات العمال، إضافة إلى عيادات افتراضية عن بعد للوصول إلى الفئات العمالية في مختلف مناطق الإمارات باستخدام تقنيات التطبيب عن بعد.

وقالت الدكتورة نورة العجمي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: إن العيادات المتنقلة ومستشفى الإمارات الميداني المتحرك للعمال ستقدم خدمات تطوعية تشخيصية وعلاجية ووقائية بالقرب من أماكن إقامة العمال وفي المدن العمالية المختلفة في مختلف إمارات الدولة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكدت أن المرحلة التجريبية الأولى حققت نجاحاً كبيراً في تشخيص العديد من الحالات المرضية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمئات من العمال في أبوظبي، ومن ثم مختلف إمارات الدولة وفق خطة استراتيجية للوصول إلى 3 آلاف عامل لزيادة وعيهم الصحي أو الجسدي والذهني.

خدمات مميزة

وأشارت إلى أن عيادات الإمارات المتنقلة تقدم نقلة نوعية في الخدمات الصحية للعمال وسيشكل إضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة من خلال القدرة على الوصول بالخدمات المتخصصة للعمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم السكنية من خلال 4 عيادات متنقلة ومجهزة، في بادرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام الكبير بفئة العمال ورداً لجميلهم لما يقدموه من جهد في مسيرة البناء والتنمية المستدام.

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