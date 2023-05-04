30 متحدثاً عن التوحد في مؤتمر «نيويورك أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافتها لمؤتمر الدمج السنوي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ومعهد التدريب التطبيقي السلوكي، وذلك الأحد المقبل في مركز المؤتمرات بجامعة نيويورك أبوظبي.

ويجمع المؤتمر، المتاح لجميع الراغبين والمعروف سابقًا باسم مؤتمر دمج التوحد، بين العائلات ومقدمي الرعاية والمعلمين والخبراء الرائدين وأفراد المجتمع المهتمين بنظام التعليم الشامل للأفراد المصابين باضطرابات فكرية أو نمائية. وينطلق المؤتمر هذا العام بهدف تعزيز الدمج ضمن البيئة التعليمية في دولة الإمارات من أجل توفير منصة مشتركة لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف وجهات النظر.

ويحظى المشاركون بفرصة لقاء الأهالي والمعلمين وأفراد المجتمع والخبراء، إلى جانب التعرف على نهج الدمج بشكل أوضح وكيفية تقديم الدعم للأفراد ممن لديهم اضطرابات فكرية أو نمائية، والقيام بدورهم المطلوب من أجل تحسين نظام الدمج في التعليم.

كما يشهد المؤتمر حضور ما يزيد على 30 متحدثاً من خلفيات متنوعة لتقديم مجموعة من الجلسات الحوارية وورشات العمل، بالإضافة إلى دراسات الحالة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعرض جلسات الحوار الرئيسية مجموعة من وجهات النظر حول الدمج والتي يشاركها المتحدثون ممن يمتلكون تجارب شخصية وأفراد العائلة.

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