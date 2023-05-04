578 ألف متعامل في برنامج «نهجي المستدام»

المصدر: دبي- وائل نعيم

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حظي برنامج «نهجي المستدام»، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي في أكتوبر 2018، باستجابة واسعة لنجاحه في مساعدة المتعاملين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتشير الاستجابة الواسعة التي حققها البرنامج، إلى ارتفاع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع بأهمية المشاركة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبحسب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وصل عدد المشتركين في برنامج «نهجي المستدام» إلى 578,000 متعامل، منذ إطلاقه وحتى نهاية 2022.

تنمية مستدامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير: أطلقت الهيئة برنامج «نهجي المستدام»، انسجاماً مع جهودها المتواصلة لتوفير برامج ومبادرات مبتكرة، تسهم في إشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الثمينة، وخفض البصمة الكربونية.

ويندرج البرنامج ضمن جهودنا الحثيثة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وهدفنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتواصل الهيئة تعزيز شبكتها الذكية، لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي من خلال العدادات الذكية، ولدينا حالياً 2 مليون و100 ألف عداد ذكي للكهرباء والمياه.

وأضاف: يهدف برنامج «نهجي المستدام»، إلى تشجيع المتعاملين في القطاع السكني على رفع كفاءة الاستهلاك، حيث يتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة، بناءً على بيانات ومعلومات محدثة، تسمح لهم بمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع المنازل المماثلة والمنازل المجاورة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وبالتالي، تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين.

خواص مميزة

وأوضح سعيد الطاير أن البرنامج يتضمن خواص مميزة، تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ومنها: لوحة تحكّم تعرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل المماثلة وذات الكفاءة العالية في المنطقة، وملف أنماط الاستهلاك، والذي يتيح للمتعامل تحديث بياناته للحصول على مقارنات أكثر دقّة، إلى جانب تقرير شهري حول مقدار استهلاك الكهرباء والمياه، ونصائح ترشيدية لمساعدة المتعامل على اتخاذ خطوات إيجابية لترشيد الاستهلاك.

ذكاء اصطناعي

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد في برنامج «نهجي المستدام»، على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية، لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين. ويتضمن البرنامج 4 خواص رئيسة، تشمل لوحة تحكّم «المقارنة مع الجوار».

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