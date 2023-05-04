استقبال طلبات التسجيل في دورة «أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» التي ينظمها المركز بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» للتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز ريادة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول إلى الطاقة المستدامة، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمعلومات والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة البناء والتطوير وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ويسهم مركز الابتكار التابع للهيئة في تطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وصقل مواهب الشباب المواطن، وتوفير بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات مع الجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات».

أهداف

من جانبه، قال فارس ناعوري، الرئيس التنفيذي لشركة تي يو في راينلاند: «يسهم التعاون بين مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي و«تي يو في رينلاند أكاديمي» في تعزيز أحد أهدافنا المشتركة المتمثل في تطوير الكفاءات الفنية في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة في المنطقة.

ونسعى من خلال مبادرتنا إلى تشجيع المهنيين على المشاركة والتأهل كمهني «تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، ويسعدنا العمل مع الهيئة مرة أخرى لإطلاق الدورة الثانية من الدورة التدريبية في شهر مايو، لا سيما على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى».

وشهدت النسخة الأولى من الدورة مشاركة 20 متدرباً، وحصل المنتسبون ممن استكملوا التدريب واجتازوا الامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتقام النسخة الثانية من الدورة التدريبية في الفترة من 15 إلى 19 مايو في مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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