شرطة أبوظبي تناقش الاستعدادات لـ «المؤتمر العالمي للشرطة النسائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية لمناقشة خطة عمل اللجان التحضيرية لمؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية الـ62 لسنة 2025 والذي سيُعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025 ويستقطب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 50 متحدثاً على مستوى العالم.

واستعرضت المقدم الدكتورة آمنة خميس البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الأوسط، الترتيبات الحالية للمؤتمر وقدمت فكرة موجزة عن اختصاصات اللجان وخطة عملها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخارجية والداخلية، لافتة إلى حرص الجميع على العمل ضمن فريق مشترك بما يعزز الصورة المشرفة لدولة الإمارات ونجاحاتها المتواصلة في صناعة المعارض الدولية المتخصصة.

وأشارت إلى أن أجندة المؤتمر تتضمَّن ورشَ عملٍ وحلقاتِ نقاشٍ ومسيرةً عسكريةً للشرطة النسائية وأنشطةً مخصَّصةً لفئة الشباب، كما يشمل المؤتمر معرضاً مصاحباً يضمُّ الجمعيات والشركات العالمية والجهات الأكاديمية والمراكز الصحية والقيادات الشرطية المختصة بالمرأة العسكرية على مستوى العالم.

وذكرت أن المؤتمر سيشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي تنعكس إيجابياً في دعم الكوادر النسائية الشرطية في دولة الإمارات، وتمكينهن من تحقيق أهدافهن المهنية، كما يوفِّر فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات وتجارب القيادات الشرطية النسائية من مختلف دول العالم في المجالات الأمنية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتسعى القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال هذه الاستضافة إلى إبراز وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الشرطية والمساهمة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والأسرة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بدور المرأة الإماراتية في هذا المجال الحيوي الذي يختص بتحقيق الأمن للمجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتنمية القدرات والكفاءات للشرطة النسائية.

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