"تاكسي دبي" يضيف 20,000 طالب إلى تطبيقه الذكي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عن البدء في ضم 58 مدرسة حكومية، وإضافة ما يزيد عن 20,000 طالب، إلى تطبيقها الرقمي الخاص بحافلات النقل المدرسي (DTC School Bus) وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة لقطاع المدارس الحكومية على مستوى الإمارة حيث تقدم الحافلات المدرسية التابعة لمؤسسة تاكسي دبي خدمات النقل لنحو 800 مساراً.

وأوضح عبد الله إبراهيم المير مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي قائلاً: " إن خدمات تطبيق حافلات النقل المدرسي تشمل تسجيل الطلاب في المدرسة بالإضافة الى تسجيل أولياء الأمور من خلال التطبيق لمتابعة مسار الحافلات من وإلى المدرسة، كما يعمل التطبيق على إرسال إشعارات آنية لأولياء الأمور عند وصول الطلاب إلى المدرسة أو المنزل، إلى جانب الإشعارات الخاصة بحال حصول ازدحام مروري غير متوقع، كما يتيح التطبيق الفرصة لتوفير الوقت من خلال الإبلاغ من قبل أولياء الأمور عن غياب أحد الطلبة، والذي يبلغ سائق الحافلة لمواصلة مسار الحافلة بالشكل الأنسب في حال أية تغييرات قد تؤثر على رحلة الحافلة."

وأكد المير قائلاً: "إن المؤسسة تواكب أحدث الأنظمة التقنية المتطورة في حافلات النقل المدرسي، وذلك عبر تزويدها بأنظمة المراقبة لضمان خلو الحافلة من الطلاب، والتتبع الإلكتروني للحافلات والطلبة باستخدام الأجهزة الداخلية في الحافلات، وذلك حرصاً على مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً."

متابعة الحافلة

ويتيح التطبيق لسائق الحافلة متابعة التفاصيل الفنية والتقنية للحافلة، من حيث عدد الكيلومترات التي تقطعها وإمكانية الاتصال بمركز التحكم، وإرسال إشعارات في حال حصول ازدحام مروري أو تعطل في الحافلة ومواعيد الدخول والخروج للطلبة من الحافلة، وإشعار مركز التحكم بالحالات الطارئة، في خطوة تضمن أعلى معايير الأمان والسلامة والمراقبة المعتمدة في إمارة دبي.

يذكر أن مؤسسة تاكسي دبي تقدم باستمرار برامج تدريب متخصصة للسائقين على ممارسة القيادة الآمنة والمسؤولة بما يتماشى مع المعايير التي أرستها هيئة الطرق والمواصلات، التي تضع سلامة الطلاب على رأس أولوياتها.

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