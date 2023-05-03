«خليفة الطبية» تفتتح عيادة عيون لعلاج مرض نادر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عيادة تقدم خدمات علاجية للأطفال الذين يعانون التهاب العنبية (شكل من أشكال التهاب العيون)، وبدأت استقبال المرضى، وتوفير رعاية عالمية المستوى لمصابي هذا المرض النادر، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية ونتائج المرضى.

يتعاون خبراء مدينة الشيخ خليفة الطبية المتخصصون في أمراض الروماتيزم والعيون معاً، في تقديم منهاج شمولي متكامل، لتشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون هذا المرض، وسيسهم التنسيق بين التخصصين في وضع خطط العلاج، وتعديلها على وجه السرعة عند اللزوم، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة للمريض وعائلته، دون أي تأخير، وهذا بدوره يقلل عدد زيارات الطفل إلى المستشفى، ويحسن مشاكل الرؤية وأمراض الروماتيزم.

معايير الرعاية

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» (أكبر شبكة للرعاية الصحية والتابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات)، إن العيادة تسهم العيادة في تحسين متوسط العمر الصحي وتعزيز نمط حياة أكثر صحة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تهدف شركة صحة، تحت القيادة والرؤية الحكمية لقادة دولة الإمارات، إلى رفع معايير الرعاية الصحية إلى أعلى المستويات العالمية، لدفع الكفاءات عبر سلسلة القيم بكاملها.

وأشارت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، استشاري أمرض العيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى أن خيار تقديم الرعاية المشتركة، هو في غاية الأهمية، فتقليص الوقت بين التشخيص والعلاج، يرتقي بشكل كبير بصحة الطفل ونتائجه. وقالت: نهدف إلى تجنيب إصابة الطفل بضعف البصر أو العمى بأي ثمن، ومن خلال التعاون مع قسم أمراض الروماتيزم لدى الأطفال ومعاينة المريض معاً في الوقت نفسه، نستطيع الاتفاق على التشخيص وخطة الرعاية، وشرح الحالة للوالدين والأسرة، قبل البدء بخطة العلاج التي توضع لكل طفل على حدة، حسب حالته، بهدف إنقاذ بصره.

استراتيجية العلاج

ولفت الدكتور كامران محمود استشاري أمراض الروماتيزم لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى أن هذا النمط العلاجي يستخدم في عدد من الدول حول العالم، ويسعدني توفره أخيراً في الدولة، وبفضله نحن الآن قادرون على توفير رعاية متخصصة للمرضى الذين يعانون أمراض التهابية في العين، ومناقشة استراتيجيات العلاج، والبدء بها على الفور، حيث يلعب الوقت دوراً حاسماً في مثل هذه الحالات، ونحن الآن مستعدون لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

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