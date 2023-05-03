حمدان بن محمد: صورة تعكس إنجازات دبي على الأرض وفي الفضاء

المصدر: البيان

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نشر سمو الشخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس الملجس التنفيذي، على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لدبي من الفضاء التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وعلق سموه في التغريدة قائلاً: "صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء.. دبي الفريدة والمتفردة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي".

وكان سلطان النيادي نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة علوية لدبي من محطة الفضاء الدولية،وعلق عليها: "حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر".

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