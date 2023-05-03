محمد البواردي يلتقي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية

المصدر: وام

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التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، الفريق أول طيار ظهير أحمد بابير سيدو رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية والوفد المرافق له وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.

واستعرض اللقاء الذي حضره مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، وجوانب تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى سبل تعزيز وتنمية العلاقات ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

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