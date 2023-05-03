حكومة الإمارات تطلق "محفزو الإنجاز" لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة المشاريع التحولية

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج "محفزو الإنجاز"، في مبادرة جديدة لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتمكينهم بالأدوات والخبرات والمعارف اللازمة لتنفيذ وقيادة هذه المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

ويهدف برنامج "محفزو الإنجاز" الذي يشرف على تنفيذه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز مهارات مدراء المشاريع ومدراء مكاتب إدارة المشاريع ومدراء الاستراتيجية والمستقبل في الوزارات والجهات الاتحادية، في مجال إدارة المشاريع، وترسيخ ثقافة إدارة المشاريع في العمل الحكومي.

ويسعى البرنامج لتوفير منصة للتواصل الفعال بين الجهات لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية، بما يضمن تحقيق نتائج سريعة وملموسة تدعم توجهات الحكومة وتسهم في تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية لمواصلة المسيرة التنموية للعقد المقبل والـ50 عاماً المقبلة.

تمكين

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن تمكين الكوادر الحكومية من مهارات إدارة وقيادة المشاريع التحولية، يمثل داعماً مهماً لتنفيذ توجهات القيادة ورؤاها المستقبلية، وترجمة محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على ترسيخ المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في حكومة دولة الإمارات، من خلال تعزيز وتقديم أفضل خدمات في العالم، وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة، وترسيخ البنية التحتية المرتكزة على الحلول التكنولوجية والرقمية.

وقالت هدى الهاشمي إن برنامج "محفزو الإنجاز" يمثل داعماً ومسرّعاً لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال ترسيخ منهجية العمل الحكومي الجديدة التي تقوم على تصميم وتنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ذات الأثر الكبير ودورة العمل القصيرة التي تتراوح مدتها بين 6 أشهر وعامين.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق منظومة المشاريع التحولية للجهات الحكومية، في مايو الماضي، أنجزت فرق العمل على مدار سنة مشاريع تحولية ذات أثر على الخدمات والمجتمع، مؤكدة أن إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج "محفزو الإنجاز " يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير قدرات الجهات والكوادر الحكومية المتمكنة في إدارة المشاريع التحولية وتسريع إنجازها، وبناء جيل من الرواد الذين سيقودون إدارة المشاريع في حكومة دولة الإمارات.

نقلة نوعية

ويمثل البرنامج نقلة نوعية في منظومة إدارة المشاريع الحكومية من خلال العمل على نشر ثقافة إدارة المشاريع بما يواكب توجهات الدولة المستقبلية، ويدعم تطبيق منهجية العمل الحكومي الخاصة بالمشاريع التحولية، من خلال تعزيز قدرات ومعارف المنتسبين بالأساليب المتقدمة لإدارة المشاريع، وأفضل الحلول لتحديات تنفيذ المشاريع التحولية.

ويتميز برنامج "محفزو الإنجاز" بمحتوى علمي وعملي مكثف، ويوفر الفرصة للمنتسبين لتطوير أفكار المشاريع التحولية، وتطبيق الدروس المستفادة في عمليات إدارة المشاريع، ويمكنّهم من بناء وتعزيز أطر التواصل والشراكات مع مختلف الجهات.

ويركز البرنامج على محاور رئيسية عدة من أهمها منهجيات إدارة المشاريع المتقدمة، وأدوار مكاتب إدارة المشاريع في الجهات، والمرونة في إدارة المشاريع، وأهم التوجهات العالمية في إدارة المشاريع، وديناميكية فرق عمل المشاريع، وغيرها، ويتبنى أساليب متنوعة في تأهيل المنتسبين تشمل ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية وجولات معرفية، وأنشطة محاكاة وورشا لتوليد الأفكار لمشاريع تحولية.

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