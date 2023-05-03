الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية

المصدر: وام

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شارك وفد المركز الوطني للأرصاد برئاسة سعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية في أعمال الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع الذي ضم رؤساء ومندوبي مراكز الأرصاد الجوية العربية وعدداً من الخبراء والمختصين بهذا المجال العديد من المواضيع المتعلقة بأنشطة وخدمات الأرصاد الجوية في الدول العربية منها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية والمنتدى العربي للتوقعات المناخية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وغيرها.

وناقش الاجتماع أهمية التنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المقرر في نهاية شهر مايو حيث رشحت دولة الإمارات سعادة الدكتور عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من2023 حتى 2027 علماً بأن سعادته يشغل حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.

وعلى هامش الاجتماع عقد سعادة الدكتور عبد الله المندوس سلسلة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورؤساء مراكز الأرصاد الجوية العربية، كما شارك في اجتماع المكتب التنفيذي والاجتماع الوزاري لمجلس الوزراء العربي المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

وقال المندوس: “تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع في إطار اهتمام دولة الإمارات بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية ودعم الجهود المبذولة على مستوى الوطن العربي لتطوير أنشطة الأرصاد الجوية وتحسين جودة وموثوقية خدمات التنبؤ بالطقس وذلك بالتنسيق مع مرافق الأرصاد الوطنية العربية الأخرى”.

وأشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية تلعب دوراً بالغ الأهمية في تتضافر جهود الدول العربية نحو تكامل الخدمات المقدمة في مجال الأرصاد الجوية واتخاذ المواقف الموحدة تجاه قضايا التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" في دول المنطقة.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجميع رؤساء ومندوبي مراكز الأرصاد الجوية العربية الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لدعمهم ومساندتهم له لتولي منصب رئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور المتميز الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم أنشطة الأرصاد الجوية على مستوى الوطن العربي من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في معالجة القضايا الهامة المتعلقة بالطقس والتغير المناخي وتشجيع البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية وتعزيز منظومة الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية.

وأكد أن ترشح سعادة الدكتور عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سينعكس إيجاباً على عمل المنظمة من خلال المحافظة على مكتسباتها واستمرار دورها الحيوي على صعيد التعامل مع آثار التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التي يسببها الطقس.

وأصدر الاجتماع بياناً ختامياً ثمن مبادرة سعادة أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة على الطقس ، مؤكداً على حرص الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع المبادرة من خلال الدعوة إلى تطبيق أفضل الممارسات لنظم الإنذار المبكر في دول المنطقة وتطوير وتحديث خدمات الأرصاد الجوية لديها فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بينها في مجال نظم الإنذار المبكر والسياسات المعتمدة عليها.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات يعد عضواً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومجلسها التنفيذي وفريق التنسيق الحكومي الدولي للتحذير من تسونامي في المحيط الهندي ولجنة الأعاصير المدارية للمحيط الهندي التابعين للمنظمة والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية إضافة إلى رئاستها للاتحاد الإقليم الثاني (آسيا).

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