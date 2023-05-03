مستشفيات دبي تحصل على الاعتماد الدولي بنسبة 100%

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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حصلت جميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي، ودعم وتشجيع المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة في الإمارة، للحصول على الاعتماد الدولي للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المتطورة، وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة المهنة، وفق أحدث النظم واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الطبي، لتشجيع بيئة الاستثمار، وتنمية مفهوم السياحة العلاجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفقا لمصادر. رسمية لـ "البيان".

ويضمن اعتماد اللّجنة الدّولية المُشتركة للمرضى بأنّ مؤسّسة الرّعاية الصّحيّة التي يختارونها للعلاج قد خضعت لتقييم صارم وامتثلت لسلسلة من المؤهّلات المطلوبة في شروط الرّعاية وسلامة المرضى. ممّا يُقلّل من التّناقضات ويقلّل من المخاطر المتعلّقة بالسّلامة للمرضى.

وتمنح JCI اعتمادها بعد إجراء تقييم شامل في موقع العمل يتألّف التقييم من استقصاء لموقع العمل يتم إجراؤه بواسطة فريق استطلاعيّ مُعتَمَد ومُدرَّب ينوب عن JCI بإجراء التقييم. حيث يقومون بفحص ما إذا كانت المُنشأة المعنيّة متوافقة مع معايير JCI. وبمجرّد منحها الاعتماد فإنّه يُصبح سارياً لمدّة ثلاث سنوات، باستثناء المُختبرات السّريريّة الّتي تتطلّب التّجديد كلّ عامين.

ويؤدي تأهيل اعتمادات اللجنة المشتركة الدولية إلى تزويد وحدات الرّعاية الصّحيّة بالمعرفة والعمليّات التي تساعد باستمرار في رفع جودة رعاية المرضى والخدمات الطبيّة.

تمتلك JCI معايير راسخة لتقييم المؤسّسات الطّبيّة في المجالات الأساسيّة الهامّة التي تؤهّلها لتكون على مستوى عالمي. تمنح اللّجنة المُشتركة الدّوليّة ختم الموافقة الذّهبي اللّامع والذي يعدّ تجسيداً للعظمة في الصّناعة.

وتنعكس فوائد الحصول على الاعتماد برفع مستوى الإجراءات السّريرية والجراحيّة وصقل كفاءة الموظفين من خلال تطوير معرفتهم المتعلّقة بالممارسات الأساسيّة، ومساعدة المُؤسّسات الطّبيّة على التآزر والتّعاون مع الفريق الاستطلاعي التّابع لـ JCI وهو عبارة عن مجموعة من الخبراء ينتمون إلى أقسام متنوّعة في مجال الرعاية الصحية.

كما يساعد المؤسّسات المُعتَمَدة من اللّجنة المشتركة الدولية على ربط وتبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات مع المُؤسّسات الطّبيّة في جميع أنحاء العالم الى جانب تزويد المنظّمات الطبية بكفاءة أساسية في اختيار الإجراءات بناءً على أساس الرّعاية الفضلى للمرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، ويعزّز السّمعة الحسنة لمؤسّسات الرّعاية الصّحيّة.، كما يساعد في استقطاب أفضل المواهب ضمن المجال وتوظيفها واستبقائها.

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