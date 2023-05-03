ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي

المصدر: وام

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، نيوزيلندا خلال الفترة من 1 إلى 2 مايو الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

والتقت معاليها خلال الزيارة، بمعالي نانايا ماهوتا وزيرة الخارجية النيوزيلاندية، ومعالي داميان اكونور وزير التجارة، ومعالي جيمس شو وزير التغير المناخي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وأعربت معاليها عن تطلعها لمشاركة نيوزيلندا الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمقرر عقده في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعقدت معاليها خلال الزيارة اجتماعا مع جيني ساليسا، نائب رئيس مجلس النواب النيوزيلندي ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة، وجرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل التعاون التجاري والثقافي.

كما التقت معاليها بعدد من رجال الأعمال النيوزيلنديين في قطاعات الغذاء والاستدامة والابتكار، وناقشت معهم سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ونيوزيلندا يبلغ حاليا نحو 750 مليون دولار أمريكي، وأن الدولة تتطلع إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين، وخاصة في ظل توقيع الدولة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا.

وأوضحت أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل عددًا من المجالات الحيوية، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والصحة، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع نيوزيلندا في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالشركات ذات الخبرة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأشادت معاليها بالجالية النيوزيلندية والتي يبلغ عددها حوالي 3500 نسمة في دولة الإمارات، مثمنة الدور الفاعل الذي تقوم به.

من جهتهم أعرب المسؤولون النيوزيلنديون عن تقديرهم وامتنانهم لطيران الإمارات والدور الذي تقوم به في المساهمة بربط شركاتهم وشعبهم بالعالم من خلال الرحلات التي يبلغ عددها 7 رحلات في الأسبوع.

وفي ختام الزيارة، أقامت معالي ماهوتا وليمة عشاء، تكريمًا لمعالي ريم الهاشمي والوفد المرافق لها.

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