حمدان بن محمد يطلق برنامج "رعاية" لتقديم الخدمات الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج "رعاية" لتقديم خدمات صحية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ويترجم هذا البرنامج رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رعاية وتحقيق صحة وسعادة المواطنين بجميع فئاتهم ليبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.

وقال سموه إن البرنامج سيستفيد منه 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي.

وأوضح سموه أن البرنامج يوفر خدمات طبية نوعية لهم وخط ساخن للتواصل وتسريع الاستجابة إضافةً إلى خدمات رعاية منزلية بمعايير عالمية واستشارات طبية ومواعيد عبر الاتصال الذكي.

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