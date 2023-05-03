رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP 28

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، وتتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والمقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الرسالة إلى معالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.

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