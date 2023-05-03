دبي تحتضن اليوم قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط 2023 التي تعقد بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان إيفرا» ومدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة تيكوم، وتستمر يومين في دبي.

وتقام القمة هذا العام تحت شعار «تعزيز مشاركة الرأي العام»، حيث تجمع خبراء الإعلام والقيادات الفكرية في المنطقة والعالم لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسية حول مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية وأحدث التوجّهات في قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتضمّن المواضيع المقرّر مناقشتها خلال هذا الحدث طرق تعزيز مشاركة الرأي العام واستراتيجيات الأعمال الرقمية ومستقبل قطاع الأنباء في عصر «الميتافيرس» والجيل الثالث لشبكة الويب والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرّر افتتاح قمة قادة الإعلام بكلمة ترحيبية يلقيها ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإنتاج، وذلك إلى جانب محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير منصّة «جسور بوست»، وميتشلد شيمب مديرة الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان إيفرا» الشرق الأوسط.

وأكد ماجد السويدي أن الإعلام شريك رئيس في مسيرة التنمية في جميع الدول، حيث له دور محوري في دعم تنويع الموارد واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في شتى قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية.

وقال السويدي: إن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للشركات العالمية والإقليمية في مجالات الإعلام وتطوير المحتوى والخدمات الإبداعية والإعلامية المرتبطة بها. وأضاف: «يسرنا التعاون مع الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان إيفرا» ونتطلع لما ستقدمه قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط بهدف الارتقاء بمنظومة الإعلام على مستوى المنطقة انطلاقاً من دبي».

ويضمّ جدول أعمال القمة مجموعة غنية من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والمناقشات التي يجري تنظيمها على هامش القمة، والتي يتطرّق من خلالها المتحدثون إلى مواضيع متنوّعة مثل تسليط الضوء على دور الصحافة وتحقيق إيرادات إضافية عبر القرّاء ومناقشة مستقبل قطاع الأنباء واستراتيجيات تطويع التكنولوجيا ضمن قطاع الإعلام.

وتضمّ قائمة المتحدثين خبراء مثل ماكينلي هايدن مدير قطاع تأثير التحليلات على الأعمال في صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية وكريستر جونسن رئيس التحرير وتطوير المحتوى التحريري في صحيفة «Adresseavisen» النرويجية.

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