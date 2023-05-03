حاكم عجمان يطلع على خطط «نافس»

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان، أمس، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

واطلع سموهما في اللقاء من الأمين العام للمجلس، على برامج وخطط ومبادرات واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والبرنامج الوطني «نافس» الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتطوير المبادرات اللازمة لتوجيه وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

وجرى في اللقاء استعراض خطط ومبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقه المجلس، وما حققه من زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن «نافس» خطوة مهمة لتقليص الفجوة ما بين القطاعين الحكومي والخاص وفي تمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وتوظيف جهود الكوادر الإماراتية للإسهام الفاعل في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في المستقبل.

دور

وثمّن سموه دور القائمين على عمل المجلس وجهودهم في تنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية واستثمار الطاقات في بناء المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في القطاع الخاص.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المسؤولين.

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