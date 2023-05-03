حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير الصيني

المصدر: رأس الخيمة- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

تعاون

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الشراكة والصداقة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبر تشانغ ييمينغ، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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