«دار جلوبال» تدعم وقف «المطورين العقاريين» بوحدة في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن تسجيل ثاني مساهمة في مبادرة وقف المطورين العقاريين، قدمتها شركة «دار جلوبال» دعماً للمبادرة، التي تهدف إلى دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وخصصت «دار جلوبال» وحدة عقارية في منطقة الخليج التجاري وسط دبي، كوقف خيري مستدام، وتعهدت الشركة بتسليمها لأوقاف دبي، عند الانتهاء من اكتمال البرج بنهاية العام 2023، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وصرف عوائدها على دعم مختلف الأنشطة الخيرية كالتعليم لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة، وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم، والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع. وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على المساهمة الخيرية لشركة دار جلوبال في المشروع الوقفي المبتكر للمطورين العقاريين.

رؤية

وقال المطوع: إن المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، وتوسيع أثره التكافلي والمجتمعي، وتحفيز الجميع على المشاركة في العمل الخيري، وإطلاق المبادرات الوقفية الإبداعية،التي يصل صداها للعالم، داعياً كل الشركات العقارية، التي تمارس نشاطها في الإمارات إلى المشاركة في سباق البذل والعطاء وتفعيل دورها الإنساني في المجتمع.

من جانبها أشادت زينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة باستجابة شركة دار جلوبال للمبادرة الوقفية ومشاركتها بوحدة عقارية دعماً للعمل الخيري، وهو ما يعكس القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه ومستوياته. وقالت التميمي: نأمل أن نشهد تنافساً بين الشركات العقارية على المشاركة في وقف المطورين العقاريين، مشيرة إلى الأثر الإيجابي، الذي سيحققه هذا المشروع الوقفي المستدام، من خلال تقديم الدعم والعون للفئات الأقل حظاً، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي.

فرصة

بدوره توجه زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» بالشكر إلى «أوقاف دبي» على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا المشروع الإنساني النبيل.

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