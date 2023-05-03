وصول طائرة الإجلاء الثالثة إلى الإمارات قادمة من السودان

المصدر: أبوظبي - وام

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وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة الإجلاء الثالثة من السودان، والتي تقل 126 شخصاً من رعايا 5 دول. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار قيم دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخة وجهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.

وستوفر دولة الإمارات خدمات الاستضافة والرعاية كافة في فترة وجودهم في الدولة قبيل نقلهم بأمان إلى دولهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

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