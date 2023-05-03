شرطة دبي تواصل الاحتفال بيوم العمال

المصدر: (دبي- البيان)

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واصلت القيادة العامة لشرطة دبي احتفالاتها بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو، ونظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز شرطة بردبي، ومبادرة روح الإيجابية، ومجلس شرطة النسائي، وقسم التواصل مع الضحية، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ممثلاً في مجموعة شركات ديلسكو، ومجموعة شركات الباجو، ونادي كوبرا للياقة البدنية، فعالية احتفالية للعمال في منطقة القوز الصناعية.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن المبادرات المجتمعية، التي تتبناها القيادة العامة لشرطة دبي، لجميع فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية التي تشهدها إمارة دبي، ودولة الإمارات.

وتضمنت فعاليات الاحتفال، التي حضرها ما يقارب 500 عامل، محاضرة توعية عن حقوق القانونية للعمال، وأهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وأنشطة رياضية ترفيهية، وتوزيع هدايا عينية، ووجبات عشاء.

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