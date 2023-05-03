تفاهم لتسريع تحول الطاقة وتحفيز حلول المناخ

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «جنرال إلكتريك» مذكرة تفاهم مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي»، والتي تعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، من خلال تمكين الشباب في الدولة، ودعم الابتكارات التكنولوجية الفعالة، وتسخير الأنظمة والسياسات لدفع تطبيق حلول التنمية المستدامة ضمن منظومة الطاقة.

استدامة

وتركز مذكرة التفاهم التي وقعتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي»؛ وروجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة في جنرال إلكتريك، على الشباب والتنوع، الابتكار والتكنولوجيا، والتعاون في وضع السياسات.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «من المهم بناء علاقات تعاونية مع مختلف أصحاب المصلحة في منظومة الاستدامة لتسريع العمل المناخي العالمي، ومواجهة التحديات المتغيرة باستمرار في مسيرة التحول العادل والشامل للطاقة، وفي حين أن الاستفادة من قوة التكنولوجيا ستدعم إيجاد الحلول المؤثرة والمبتكرة، فلا بد من تمكين شبابنا بالمهارات اللازمة لقيادتنا إلى مستقبل محايد مناخياً».

وقال روجر مارتيلا: «تلتزم جنرال إلكتريك بإلهام وإعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين والقادة، لتزويد مبتكري المستقبل بمهارات وكفاءات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» اللازمة لبناء مستقبل منخفض الانبعاثات.

وخلال فعالية شباب متحدون لأجل الاستدامة، التي حضرها كبار القادة من جميع الكيانات الشريكة وميغان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، اكتسب أكثر من 100 طالب وطالبة خبرة تعليمية عملية قيمة.

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