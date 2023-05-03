افتتاح نفق مسار الدراجات في «ميدان»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، بمجمل طول 160 متراً، وعرض 6.6 أمتار، وبطاقة استيعابية تقدر بـ800 دراجة هوائية في الساعة. ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، بالعمل على تطوير البنية التحتية لمسارات الدراجات الهوائية، وربطها بالمناطق السكنية، ومناطق الجذب في الإمارة، بما يشجع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتوفير تجربة قيادة آمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية، إلى جانب تطبيق أفضل وأحدث اشتراطات السلامة لتعزيز سلامة قائدي الدراجات الهوائية في أثناء ممارستهم هذه الرياضة.

وتضمن المشروع الذي يعد جزءاً من مشروع تطوير تقاطع ميدان تحويل التقاطع السطحي لمسار الدراجات الهوائية مع شارع الميدان إلى نفق يوفر حركة حرة ومستمرة على مسار ميدان، ويقلل من زمن الانتظار للدراجين نظراً لإلغاء التقاطع السطحي، كما يسهم في خدمة مستخدمي مسارات الدراجات بربط المشروعات التطويرية بمنطقة ميدان وند الشبا ونادي الدراجين بالمسار.

معايير

وروعي في تصميم وتنفيذ نفق مسارات الدراجات تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، كما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حيث يعبر التصميم الداخلي للنفق عن مستويات الهضاب والتلال في وقت الغروب، إضافة إلى ذلك يتضمن النفق إنارة نهارية وليلية للحفاظ على الرؤية الواضحة لقائدي الدراجات في مختلف الأوقات.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق دبي، كما يعد هذا الإنجاز جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ليصل مجمل طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 819 كيلومتراً في نهاية 2026.

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