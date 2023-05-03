مناقشة سياسة الحكومة بمشاركة المواطنين بالصحة

المصدر: (دبي - البيان)

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع الإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة عن إحصاءات الكوادر المواطنة في القطاع الصحي في مختلف التخصصات، وجهود ومبادرات الوزارة في شأن تعزيز مهنة التمريض في ظل وجود برنامج نافس.

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