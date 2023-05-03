سيف بن زايد يبحث ووزير الداخلية الليبيري التعاون الأمني

المصدر: أبوظبي- وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فارني سيرليف وزير الداخلية الليبيري.

واستعرض سموه مع الوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

علاقات

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «استعرضت ومعالي فارني سيرليف وزير الداخلية بجمهورية ليبيريا الصديقة، علاقات التعاون المشترك، وبحثنا السبل الكفيلة بتطويرها في المجالات الأمنية والشرطية، في ظل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية بما يعود على شعبيهما والمنطقة بمزيد من التنمية والتقدم والازدهار».

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، كما حضره من جانب الوفد الليبيري إيمانويل وينيو، المنسق الفني لمكتب وزير الداخلية.

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