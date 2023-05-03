بلدية دبا الفجيرة تتلف سجائر ومفرقعات

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن تنفيذ الصحة العامة بقسم الرقابة الصحية لإتلاف 24.5 كيلو جراماً من مادة البان و9.5 كيلو جرامات سجائر بدون طابع ضريبي بالإضافة إلى 23.5 كيلو جرام مفرقعات أطفال تم ضبطها خلال الزيارات الدورية والمفاجئة المنفذة من قبل فرق تفتيشية على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق متطلبات الصحة العامة.

وأكد اليماحي مواصلة جهودهم في إطار سعي بلدية دبا للمحافظة على نظافة المدينة وللحد من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسيء للمظهر العام، لافتاً إلى أن هذه الحملات تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية من منطلق الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها، من خلال حملات مستمرة هدفها القضاء على السلوكيات ومكافحة الظواهر السلبية المضرة بالصحة العامة وسلامة البيئة، وتحسين الممارسات المجتمعية، وأضاف إلى أن هذه المواد ذات آثار ضارة بالصحة العامة والبيئة، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو القضاء عليها.

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