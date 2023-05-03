سلطان النيادي يشكر مركز محمد بن راشد للفضاء و«ناسا»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالشكر لكل من فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على ما تحقق في مهمة السير في الفضاء، مؤكداً تقديره للدعم الذي لمسه لتحقيق الإنجاز.

وقال النيادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة، تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير، شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي».

وتابع: «أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم».

مهمة

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نجح في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، ليسطر إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال استكشاف الفضاء. كما يُضاف هذا الإنجاز التاريخي إلى إسهامات العالم العربي في استكشاف الفضاء الخارجي.

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