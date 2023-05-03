تعاون لدعم وادي تكنولوجيا الغذاء لمضاعفة إنتاج دبي 3 مرات

المصدر: دبي - البيان

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ناقش معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول التعاون في دعم مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2021 لمضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات.

حضر الاجتماع عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد محمد العوضي، رئيس إدارة التطوير العقاري في مجموعة وصل لإدارة الأصول ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه وعدد من مسؤولي الهيئة.

مدينة عصرية

ويمثل مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها، وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء.

وتتمثل رؤية المدينة في أن يصبح هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في المنطقة ليكون العلامة التجارية والمرجع الأول لاستدامة نظم إدارة الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

زيادة الإنتاج

وقالت معالي مريم المهيري إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت تعزيز الأمن الغذائي أهمية كبرى وفق أسس مستدامة، وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي الوطني، وعلى رأسها زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي للحد من الاستيراد من الخارج.

ويؤدي مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» دوراً حيوياً في هذا المجال، خاصة أنه يعتمد على تطوير تقنيات حديثة لإنتاج الغذاء؛ وبالتالي التغلب على ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، كما يدعم المشروع كامل سلسلة القيمة الغذائية، ويعد نموذجاً عالمياً رائداً لتعزيز الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، ما يدعم على الجانب الآخر مساعي دولة الإمارات لتبني تقنيات وحلول تسهم في التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر.

وأضافت معاليها: «مع استضافة دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر المقبل، سيكون وادي تكنولوجيا الغذاء وغيره من المشاريع الغذائية الرائدة محط أنظار العالم على ما تبذله دولة الإمارات من أجل المساهمة في تفعيل أجندة المناخ العالمية وفق مشروعات وجهود ملموسة، نأمل أن تكون نقطة انطلاق لغيرها من المشاريع المماثلة في العالم، وقد سعدت بحديثي مع معالي سعيد محمد الطاير، وأتوجه بالشكر إلى شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة وصل لإدارة الأصول على ما يبذلونه من جهود من أجل إنجاح المشروع، الذي نعول عليه لإحداث نقلة نوعية في جهود دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي الآن وفي المستقبل»

خطوة كبيرة

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء ثقته في أن مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، الذي يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز الابتكار في صناعة الغذاء، مع دعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة في دبي ودولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في دعم جهود دولة الإمارات ودول العالم لتحقيق هدف التصدي للجوع ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، حيث سيشكل مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي المنصة الرئيسية للبحوث والتطوير والبحوث التطبيقية لخدمة مزارعي ومنتجي الغذاء في دولة الإمارات والعالم، ومرجعاً لمواكبة أنماط التغذية الحديثة من خلال وضع معايير أغذية المستقبل الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة.

التخطيط الحضري

وأعرب هشام عبدالله القاسم عن سعادته بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة كهرباء ومياه دبي في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، لا سيما أنه يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والابتكار، حيث يعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي للدولة، كما يعدّ نموذجاً عالمياً لأنظمة إدارة الأغذية الصديقة للبيئة والمبتكرة.

وأكد التركيز على ضمان نجاح هذا المشروع، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الأغذية، وتعزيز اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وذلك من خلال تضافر الجهود والخبرات مع جميع الشركاء.

ويهدف مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» في مرحلته الأولى إلى توفير مقومات التخطيط الحضري والتطوير العمراني المتكامل متنوع الأنشطة لإدارة الغذاء بناءً على نهج الابتكار، كما يهدف إلى تنمية الإنتاج المحلي من الأغذية ذات القيمة والتنافسية العالية، إضافة إلى بناء مدينة عصرية تصدّر المعرفة حول نظم الغذاء المتقدمة للعالم، ويضم المشروع مزارع عمودية، ومركزاً للأنظمة اللوجستية، وآخر للبحث والتطوير، ومنطقة للتسوق.

وجاء إطلاق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في مرحلته الأولى عام 2021، بالتعاون بين وزارة الأمن الغذائي والمائي ووصل للعقارات لاستشراف التخطيط الأمثل لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية وضمان كفايتها غذائياً، ودعم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بحيث يكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

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