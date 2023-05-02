الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من الأربعاء إلى الأحد المقبل على النحو التالي:
الأربعاء
الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً نهاراً - انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س
البحر: مضطرب الموج إلى شديد الأضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً نهاراً في بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً شرقاً - مغبر وغائم جزئي أحياناً شرقاً وشمالاً نهاراً .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة ومحمل بالغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س
البحر: مضطرب الموج إلى شديد الأضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً شمالاً وشرقاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي شرقاً ومغبر أحياناً نهاراً
الرياح: شرقية وجنوبية شرقية شرقاً خفيفة إلى معتدلة - شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
السبت
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي .
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر – مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة .
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.