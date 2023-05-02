أختام جديدة لصمام أسطوانات الغاز في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «غاز الإمارات»، التابعة لمجموعة إينوك، وبالتعاون مع «إمارات»، عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المُسال في إمارة دبي، يغلّف صمام الأسطوانة باللونين الوردي لغاز الإمارات والبنفسجي لإمارات، في خطوةٍ تأتي امتداداً لجهود الشركتين نحو تعزيز معايير الأمان وضمان حماية المستهلكين وتزويدهم بأفضل المنتجات بما يحقق أعلى ممارسات السلامة.

ويتميز الختم الجديد الموحّد المصنوع من الكلوريد متعدد الفينيل بعدد من الخصائص بما في ذلك اللون الوردي والبنفسجي والمادة وشعار ثلاثي الأبعاد ورقم تسلسلي فريد إضافةً إلى مزايا أخرى لمنع التزوير.

ويحمل الختم الجديد صورة ثلاثية الأبعاد لشعار «غاز الإمارات» في الختم الوردي و«إمارات» في الختم البنفسجي، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال. يأتي الختم الجديد مزوداً بشعار ثلاثي الأبعاد مما يجعل من المستحيل نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى. وتحثّ «غاز الإمارات» و«إمارات» عملاءهما على فحص الأختام الجديدة والتعرّف عليها للتأكّد من أنها الأختام الأصلية المعتمدة من الشركتين.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: إن ضمان سلامة العملاء يمثّل ركيزة جوهرية في إينوك، ولهذا تحرص على اتخاذ تدابير ترتقي بمعايير السلامة والأمن في مختلف عملياتنا التشغيلية، وعبر إطلاق أختام أسطوانات الغاز الجديدة، تهدف إلى الحد من أي مخاطر محتملة، ومواصلة إطلاق منتجات رائدة وفقاً لأعلى معايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال.

وأشار علي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول – إمارات إلى الالتزام بتبني أعلى معايير السلامة والأمن وتزويد العملاء بحلول آمنة وموثوقة في كافة عملياتنا وضمن جميع المرافق، مؤكداً انه مع استمرارنا في الارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في قطاع غاز البترول المسال، يأتي إطلاق أختام أسطوانات غاز البترول المسال الجديدة ليتيح للمستهلكين الاستفادة مباشرةً من الجودة العالية لمنتجاتنا.

ومع إطلاق الختم الجديد لمكافحة البيع غير المرخّص لأسطوانات غاز البترول المُسال، تدعو كل من «غاز الإمارات» و«إمارات» عملاءها إلى شراء أسطوانات غاز البترول المسال حصرياً من الموزعين المعتمدين، وطلب فاتورة نظامية لضريبة القيمة المضافة من الموزع مع كل معاملة، عملاً بالقوانين الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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