شرطة دبي تكرم شركاء نجاح فعاليات مدافع الإفطار

المصدر: دبي- البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وكبار الضباط.

وأشاد اللواء الغيثي بالشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات، التي أسهمت في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار، التي تعتبر من الموروث والعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات مع حلول الشهر المبارك، وتعكس أجواء التلاحم والترابط الأسري.

وأكد أن فعاليات مدافع الإفطار كانت مميزة هذا العام، وحققت نتائج استثنائية عبر الوصول إلى عدد أكبر من المناطق، وذلك خلال تنقل المدفع الرحّال في 15 منطقة على مستوى إمارة دبي، إلى جانب وجود المدافع الثابتة في الأماكن السياحية المهمة على مستوى إمارة دبي.

وسلم اللواء الغيثي الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة دبي للإعلام، ومدينة إكسبو دبي، ومجموعة الفطيم، واتلانتس ذا بالم دبي، وبرج خليفة- إعمار، وداماك هيلز، وابتاون مردف، ونُزل حتا، دروعاً تذكارية على شكل «طلقة مدفع الإفطار»، شاكراً جهودهم الاستثنائية في شهر رمضان في استضافة مدافع الإفطار، وإبراز هذا الموروث الديني والثقافي الأصيل إعلامياً، من خلال فعاليات البث المباشر مع مؤسسة دبي للإعلام.

وكرم اللواء الغيثي الشركاء الداخليين في شرطة دبي، في إنجاح فعاليات مدافع الإطار والمتمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون العمليات.

وبدأت فعاليات حفل التكريم بآيات عطرة، تلاها القارئ محمد جمال، ثم عرض فيديو وثّق جهود طواقم عمل مدافع الإفطار في كل موقع من المواقع على مستوى إمارة دبي، وتفاعل أفراد المجتمع والجمهور معها.

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