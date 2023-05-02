شرطة أبوظبي تحتفي بيوم العمال العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفت شرطة أبوظبي بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو الجاري تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية وتقديم خدمات استباقية تعزز جودة الحياة في المجتمع.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، عدداً من فئة «عامل مكتب» تقديراً لجهودهم في الأكاديمية.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي المستمر على تقدير الخدمات والجهود التي يقدمها العاملون في مختلف المجالات، مؤكداً إلى أن التكريم يمثل لفتة شكر وعرفان لجهود العمال والمستخدمين المتفانية وإخلاصهم في العمل.

ونظمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية احتفالية تكريمية لعدد من العمال تقديراً لجهودهم وبهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في يوم العمال العالمي.

ونفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية فعالية احتفالية بمدينة إيكاد العمالية بمناسبة يوم العمال العالمي تضمنت فقرات ترفيهية ومسابقات وجوائز وتوزيع الهدايا على العمال وفحوصات طبية مجانية بمشاركة مركز شرطة مصفح وبالتعاون مع بلدية مصفح وكيزاد والشركاء الاستراتيجيين «مستشفى لايف كير ومستشفى ال ال اتش».

وتأتي الفعالية ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم وتعزيز الوعي مع أصحاب العمل وكافة مؤسسات الدولة.

وعبر العمال عن سعادتهم وقدموا الشكر لشرطة أبوظبي على الخدمات المقدمة والاهتمام بتنظيم المبادرات الإنسانية التي تهتم بفئة العمال.

وكرمت مديرية شرطة منطقة الظفرة، عدداً من مستخدميها احتفالاً بالمناسبة وقدمت هدايا رمزية للعمال تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف مجالاتها.

واحتفلت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية باليوم العالمي للعمال ووزعت الهدايا على عدد من العمال في المدن العمالية بمنطقة المفرق بأبوظبي وتكريم العمال والمستخدمين العاملين لدى إدارة مرور منطقة الظفرة ومدينة العين تقديراً لهم وإسعادهم في يومهم العالمي.

كما نفذت إدارة مرور العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية مبادرة مجتمعية في أحد مصانع المياه بالعين بمشاركة أعضاء كلنا شرطة ومتطوعي مركز العين للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ودورية السعادة ووزعت الهدايا لإسعاد الفئات المساعدة تعزيزاً لقيم الإيجابية والسعادة لدى هذه الفئة وتكريماً لجهودهم.

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