وصول طائرة الإجلاء الثالثة إلى الإمارات قادمة من السودان

المصدر: وام

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وصلت إلى دولة الإمارات اليوم، طائرة الإجلاء الثالثة من السودان، والتي تقل 126 شخصا من رعايا 5 دول.

وتواصل دولة الإمارات عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار قيم دولة الإمارات الراسخة وجهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.

وستوفر دولة الإمارات كافة خدمات الاستضافة والرعاية خلال فترة تواجدهم في الدولة قبيل نقلهم بأمان إلى دولهم .

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التزام دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

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