سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الليبيري

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الداخلية الليبيري فارني سيرليف.

واستعرض سموه مع الوزير الضيف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، كما حضره من جانب الوفد الليبيري إيمانويل وينيو، المنسق الفني لمكتب وزير الداخلية.

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