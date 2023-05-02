النيادي ينشر فيديو للسير في الفضاء ويشكر طاقم العمل

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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقدم خلالها بالشكر لكل فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على ما تحقق في مهمة السير في الفضاء، مؤكداً تقديره للدعم الذي لمسه لتحقيق الإنجاز.

وقال النيادي في تغريدته "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة، تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير، شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي.

وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي.

أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم. pic.twitter.com/AiheIeKonX — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 2, 2023

يذكر أن النيادي بات أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث استمرت الرحلة 6 ساعات ونصف

وتولى خلال المهمة رفقة زميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band للمحطة، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، فضلاً عن إكمال سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية للمحطة وتركيب أجزاء جديدة.

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