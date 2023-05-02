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مجموعة الفطيم للرعاية الصحية وأنظمة الرعاية الصحية الأمريكية (AHS) التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا توقعان شراكة استراتيجة لنهضة قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية التابعة لمجموعة الفطيم، ومجموعة محمد وعبيد الملا عن شراكة وتعاون استراتيجي لتوسيع قطاع الرعاية الصحية ورفع مستوى معاييره في المنطقة. تعتبر هذه الشراكة معلمًا رئيسًا في تطوير الرعاية الصحية، حيث تمهد الطريق لتوسعات جديدة في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصر.



وفي إطار هذا التعاون، تتولى أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية (AHS)، الجهة المسؤولة عن إدارة الرعاية الصحية في مجموعة محمد وعبيد الملا، إدارة القطاع الصحي في عيادات وصيدليات (هيلث هاب) التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، وسلسلة عيادات الرعاية الصحية الأولية والصيدليات في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تهدف الشراكة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية والحلول المبتكرة للمجتمع من خلال نهج متكامل وقائم على الاداء.



تقدم أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية أوسع نطاق من خدمات إدارة الرعاية الصحية، وفي إطار الاتفاق مع الفطيم للرعاية الصحية، تتولى أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية الإشراف الاستثنائي على إدارة دورة الإيرادات من تسجيل المريض إلى دفع الفاتورة النهائية، وخدمات الموارد البشرية، وتوظيف العاملين في المجال السريري وغير السريري، وصيانة وإصلاح المعدات الطبية وغيرها من المرافق الحيوية، وإدارة وتشغيل الصيدليات والمختبرات، والرعاية النهارية والعيادات الخارجية، وتطوير استراتيجيات التسويق، والخطط المالية والتحليل، واستراتيجيات نمو الإيرادات، وخدمات هوية العلامات التجارية.

توصلت المجموعتان إلى اتفاق حول الخطوات النهائية في خطط التوسع إلى كل من مصر وسلطنة عمان وباقي منطقة الخليج. كما تعزز العمليات الشاملة المبنية على أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية كفاءة التشغيل وتحقيق التوفير في التكاليف والابتكار والحفاظ على المواهب وتعزيز التنافسية.

يأتي هذا التعاون إضافة جديدة إلى شراكة سابقة بين المستشفى الأمريكي دبي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملا، والفطيم للرعاية الصحية، وبموجب الاتفاق، سيدير المستشفى الأمريكي دبي عيادة التجميل ميزون لوتيسيا دبي Maison Lutétia، العضو في شبكة مستشفيات الرعاية الصحية الأمريكية (AHCN).



أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن إطلاق شبكة مستشفيات الرعاية الصحية الأمريكية، مبادرتها التحويلية، في معرض الصحة العربي 2023، حيث تساعد هذه الشبكة على تعزيز الأداء السريري والتعليمي والبحثي في مجال الرعاية الصحية والأداء التنظيمي لمقدمي الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والمهارات. كما تتيح للأعضاء الوصول بشكل حصري إلى المعرفة وأفضل الممارسات والتطورات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى الأمريكي دبي.



مجموعة الفطيم للرعاية الصحية هي الذراع الصحي لمجموعة الفطيم، وهي من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة للمجتمع من خلال شبكتها من عيادات (هيلث هاب) والمرافق الطبية.

وبالحديث عن هذا التعاون، قال السيد شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: "يسعدنا التعاون مع الفطيم للرعاية الصحية في إدارة عيادات هيلث هاب، فطالما جسدت مجموعة محمد وعبيد الملا التميز والتقدم من خلال أدائها وعملياتها. يأتي هذا التعاون مع أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية لتعزيز إرثنا وقيمنا الأساسية في تحسين المعايير السريرية والتنظيمية للصالح العام". وأضاف: "نتطلع إلى علاقة طويلة ومنفعة متبادلة".



من جهته، قال السيد عمر الأمين، عضو مجلس الإدارة في مجموعة الفطيم للرعاية الصحية: "نحن متحمسون للغاية للشروع في هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة محمد وعبيد الملا وشعبة إدارة الرعاية الصحية التابعة لها أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية (AHS)، فهذه الشراكة تتماشى مع التزامنا بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتميزة والحلول المبتكرة للمجتمع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، من خلال الجمع بين نقاط قوتنا والاستفادة من خبرة كلا المجموعتيْن. وأضاف: نهدف إلى تعزيز عروضنا والارتقاء بتجربة المريض وبالخدمات التي نقدمها له، وتحسين التجربة العامة للمرضى، لمستقبل أكثر صحة للمنطقة".

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