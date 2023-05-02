بيانات مجانية هدية اتصالات من &e

المصدر: أبوظبي - وام

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قدمت اتصالات من &e عرضاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للعمّال، يُمكنهم من الحصول عند تحميل تطبيق «فايف» لأول مرة على 2 جيجابايت من البيانات المجانية (صالحة للاستخدام خلال 24 ساعة) مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام، كما يتوفر التطبيق الجديد باللغتين الإنجليزية والهندية في المرحلة الأولى على أن يتوفر لاحقاً بلغات متعددة.

وشاركت في فعالية «إمارات زايد تجمعنا» التي نظمتها أمس وزارة التسامح والتعايش، في قرية السعديات العمالية - أبوظبي،، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمّال.

وعكست الفعالية رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز قيم التسامح والتعايش في الدولة، واعترافها وتقديرها لجهود العمال في النهضة الشاملة للدولة، وتسليط الضوء على دور هذه الفئة كعنصر فعال في تحقيق مسيرة التنمية والازدهار.

وشاركت اتصالات من &e في النسخة الثالثة من فعالية «إمارات زايد تجمعنا» كجزء من استراتيجيتها في دعم كافة فئات المجتمع وخصوصاً فئة العمال، من خلال توفير الحلول الرقمية والخدمات التي تناسب احتياجاتهم، وتساهم في تطوير قدراتهم الرقمية لتعزيز إمكانياتهم وتلبية تطلعاتهم.

وأطلقت اتصالات من &e، على هامش الفعالية، تطبيق «فايف» الجديد المخصص للعمال، والذي يسمح للمستخدمين بإعادة شحن حساباتهم، ومعرفة رصيدهم، والاشتراك في الدقائق وباقات البيانات الحصرية، مما يدعم التحول الرقمي لطرق الاستخدام ويمكنهم من إدارة حساباتهم بطريقة أكثر سهولة، ويعمل على توفير خيارات دفع مريحة، وتحديث الخدمات والبرامج بأسرع وقت عند الاستخدام.

وأشار خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من &e، إلى أن دولة الإمارات تشكل نموذجاً فريداً للتسامح والتعايش يوفر بيئة عمل متنوعة وشاملة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تنمية قدرات الأفراد.

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