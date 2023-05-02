الإمارات تحتفي بالعمال في يومهم العالمي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الإمارات حزمة من الفعاليات المتواصلة على مدار الأيام الماضية احتفالاً بيوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، برعاية وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص، وبمشاركة واسعة من كل فئات المجتمع وعمال الإمارات والقرى العمالية، حيث نظمت العديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عروضاً تحمل رسالة التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتم تكريم المتميزين، تقديراً لدورهم في مسيرة التنمية الشاملة.

بيئة العمل الآمنة

والتقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عمالاً في مواقع عملهم في أبوظبي ودبي مهنئاً إياهم بالمناسبة، وذلك في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة لموقع إنشائي تابع لشركة «الدار العقارية» وكذلك لشركة دبي للمرطبات في دبي، وتم خلال الزيارتين الاطلاع من المسؤولين في الشركتين على ظروف العمل واشتراطات الصحة والسلامة المهنية المتبعة لدى الشركتين بما يوفر للعاملين لديهما جميع سبل الحماية أثناء تأديتهم لأعمالهم اليومية.

ريادة الإمارات

وأكد معاليه خلال الزيارتين أن ضمان حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يضمن استقرار علاقة العمل التعاقدية، يشكل واحدة من أولويات واهتمامات وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل التي تتماشى مع التزامات اتفاقيات العمل الدولية، مشيراً إلى الحرص الدائم على إنفاذ التشريعات والسياسات وتحديثها بشكل مستمر بما يضمن مواصلة توفير ظروف وبيئة العمل اللائقة وذلك ترسيخاً وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل.

وثمن العاملون في الشركتين اهتمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بزيارتهم والتواصل معهم في مواقع عملهم.

وفي السياق ذاته، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة «يوم العمال العالمي» شملت تكريم المستخدمين في الوزارة إضافة لبعض من أقدم العاملين في القطاع الخاص وكذلك تكريم عمال منشآت من مستويات مهارية مختلفة، ومجموعة من فئة العمالة المساعدة، وتنظيم فعاليات رياضية بمشاركة مجموعة من عمال المنشآت.

عطاء متواصل

وإلى ذلك، احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس بجميع العمال على مستوى الدائرة في واحة المستقبل بمبنى الدائرة الرئيس الكائن في الممزر بدبي.

وحضر الاحتفال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، ومحمد مصبح علي ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري «بالإنابة» ومديرو وموظفو الوحدات التنظيمية وجميع العمال الذين يعملون في كل المواقع على مستوى الدائرة.

وألقى الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني كلمة بهذه المناسبة تقديراً لدور العمال في المجتمع وتكريماً لجهودهم واحتراماً لحقوقهم التي أقرها ديننا الإسلامي الحنيف، وجهدهم الفاعل في العمل والبناء والإنجاز، وإسهاماتهم وعطائهم المتواصل لخدمة المجتمع، مؤكداً أنهم أحد المكونات الأساسية وعنوان العمل على مستوى الدائرة والعمل الحكومي، وأنهم يعملون في جو من الألفة والمحبة والمساواة على أرض هذه الدولة الحبيبة. وبدوره، رحب بطي عبدالله الجميري بجميع العمال المتواجدين، ومشاركتهم الفرحة، لافتاً إلى أن احتفال الدائرة فرصة مميزة للتعبير عن امتناننا لجميع العمال في كل المواقع ورسم البسمة على وجوههم بتوزيع الهدايا والحلوى، متمنين لهم دوام الصحة والسعادة. كما احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيوم العمال العالمي، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في تنفيذ مشاريع الهيئة المتنوعة، بما يتوافق مع القيم المؤسسية للهيئة التي تحث على تعزيز ثقافة الدعم والاحترام بين جميع الموظفين.

رحلة ترفيهية

ونظمت الهيئة بهذه المناسبة رحلة ترفيهية لـ150 عاملًا إلى القرية العالمية، وقامت بتوزيع بطاقات نول عليهم. وقد أعرب العمال عن سعادتهم بالرحلة والجهود التي تقوم بها الهيئة لضمان راحتهم وتحقيق إسعادهم. ومن خلال هذا الاحتفال، تعزز هيئة الطرق والمواصلات التزامها بتقوية العلاقات بين الموظفين وزيادة الإنتاجية من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية. وكذلك تحسين بيئة العمل وتشجيع العمال على تقديم أفضل ما لديهم. ويتضمن ذلك توفير تدريب متخصص وبرامج تطوير مهنية لتعزيز مهارات العمال وتأهيلهم لمواجهة التحديات الوظيفية.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الاحتفال بيوم العمال العالمي وتنظيم فعاليات ترفيهية لتعزيز بيئة عمل سعيدة وتحفيز العمال على تأدية مهامهم، إذ تولي الهيئة اهتماماً كبيراً برعاية العمال، حيث تمكنت في عام 2022 من تدريب 6270 من موظفيها ومقاوليها في برنامج «رخصة السلامة الذكية»، الذي يهدف إلى تمكين الموظفين من فهم معايير العمل وتطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والاهتمام بالصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

تنوع ثقافي

وتوجه عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في يوم العمال العالمي، بالشكر والتقدير إلى جميع زملائه في الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل. وقال: أنا فخور بهذه العائلة التي تجمع أفراداً من مختلف الثقافات من 50 دولة حول العالم، حيث يؤدي كل منهم دوراً مهماً لكي تظل شركتنا أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ولطالما تبنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قيم التنوع والمساواة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة.

وانطلاقاً من تقديرها لجميع الفئات العاملة لديها، وحرصاً منها على تكريم جهودهم وإبراز مكانتهم، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة تحت شعار «أهلكم أهلنا»، شاركت من خلالها العمال تواصلهم مع أسرهم وذويهم في بلدانهم عبر آلية الاتصال المرئي وذلك بمشاركة من موظفي وكوادر المؤسسة، حيث أتيحت لهم فرصة التواصل والحديث مع أسر العمال.

وأكد راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المبادرة جاءت تقديراً لدور العمال وجهودهم المؤثرة والملموسة في بيئة العمل، وتكريماً لإسهاماتهم وعطائهم المتواصل، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على إبراز جهودهم وتوفير بيئة عمل مواتية ووفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

وقالت خلود العبيدلي رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة: «مع كل يد عامل وعاملة يصنعون بمشاركتهم نهضة البلاد وازدهارها، أردنا أن نزف إلى العمال في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رسالة تقدير لجهودهم في اليوم العالمي للعمال».

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